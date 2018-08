Is dit de oplossing voor jouw verdorde struik?

Fabian de la Croix (37), directeur van het bedrijf in Wijchen, vertelt dat het idee als een geluk bij een ongeluk kwam. ,,Eigenlijk hadden we per ongeluk de buxussen bij een klant laten verbranden toen we een zeil over de planten hadden gelegd bij het witten van de muren.’’



,, De mensen in kwestie hadden een feest, dus zochten wij naar een oplossing en kwamen wij bij deze combinatie van een kleurstof en voedingsstof. Het is geen verf en ook nog goed voor de plant.’’ aldus de la Croix. Verder is het goedje milieuvriendelijk en blijft het vijf tot zeven weken zitten als het goed indroogt. ,,Hoe het zit met hoosbuien weet ik niet, maar het trekt echt in de blaadjes van de plant waardoor de kleur tegen een stootje moet kunnen met regen.’’



Door het filmpje wordt De la Croix met zijn bedrijf overal herkend: ,, Ik word overal aangesproken op straat en krijg veel aanvragen. Het is echt leuk dat deze actie zo veel aandacht krijgt van iedereen.’’