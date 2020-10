Is dit nog leuk? Bruidspaar krijgt 40 kubieke meter zaagsel in de tuin als stunt van vrienden...

Een vriendengroep van de bruidegom had dinsdagavond de buurt tijdelijk op stelten gezet. De bewuste bruidegom zou, vertellen omstanders, de afgelopen jaren regelmatig bij bruiloften de leiding hebben genomen bij huwelijksstunts. Die zouden ver zijn gegaan. Nu hij ging trouwen was het pay back time.

Motivatie

De vriendengroep raakte extra gemotiveerd omdat de bruidegom zou hebben gezegd dat zij ‘toch niet in de achtertuin konden komen’. Dat liep even anders. Dinsdagavond, de avond voor de bruiloft, werd met groot materieel uitgerukt om de voor- en achtertuin van de woning om te toveren tot een verkapte boerderij.

Met een grote kraan werden de eerste balen over de woning gehesen. Toen de balen eenmaal op de plekken waren gelegd in de achtertuin kwam een vrachtwagen de straat ingereden. Die kieperde tussen de 30 en 40 kuub zaagsel uit. Met een bak werd later tientallen ladingen zaagsel over de woning heen gehesen, totdat de lading zaagsel 2 meter hoog was.