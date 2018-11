Is er sprake van een surprisestrijd op school?

Rampjaar voor racebroers: na afbranden trailer nu bakwagen gestolen

10:24 ULFT - 2018 is een rampjaar voor de racende broers Kock uit Ulft. Nadat begin dit jaar hun luxe trailer al afbrandde (totale waarde 65.000 euro), is vorige week hun knaloranje bakwagen gestolen in Ulft.