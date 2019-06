Is het voor jongeren cool om depressief te zijn? ‘Sommige kinderen hebben hun afscheidsbriefje al geschreven’

‘Geen gemekker snijden is lekker’, is een grappig bedoelde sticker die in appgroepen van jongeren rondgaat. Op het plaatje zie je een pols vol bloederige krassen. In winkels ligt volop kleding met opdrukken als ‘I’m depressed’ of ‘Ik haat mensen’ of ‘push me to the edge, all my friends are dead’ (‘duw me naar de rand, al mijn vrienden zijn dood’). Die laatste komt uit een rapnummer, waarin de rapper een doodswens heeft.