Is inenting tegen corona een sociale plicht?

Drie aanhoudin­gen na nachtelij­ke schietpar­tij in Arnhem

8:57 ARNHEM – De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag kort na midernacht drie personen aangehouden in Arnhem. Zij zouden betrokken zijn geweest bij een eerdere schietpartij. Die zou hebben plaatsgevonden op het pleintje aan de Rietgrachtstraat met de Westervoortsedijk in Arnhem.