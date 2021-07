Is moeder nu getuige of verdachte? Rammelende rapporten Jeugdbescherming beschadigen ouders en kinderen

Instanties als de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdbescherming moeten eerst alles wat speelt in een gezin goed onderzoeken, voor ze een rechter advies geven. Maar met dit feitenonderzoek gaat het structureel mis. Hulpverleners trekken verkeerde conclusies en als ze daar op gewezen worden door een rechter of klachtencommissie, worden de fouten niet gecorrigeerd.



Verantwoordelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weet dit al jaren, blijkt uit onderzoek van Pointer en Follow the Money in samenwerking met deze krant. De minister grijpt echter niet in.