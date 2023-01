Is vuurwerk een traditie die je kunt afschaffen? ‘Verbod zonder consequenties werkt niet’

Arnhem wil komende jaarwisseling ook een vuurwerkverbod, net als Nijmegen. Maar de vraag is of dat gaat werken. Het afsteken van vuurwerk op oudjaarsavond kan heus worden uitgebannen, denkt universitair hoofddocent sociologie Niels Spierings van de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Maar dat kost enkele jaren en gaat niet vanzelf.”



Hij vergelijkt het met het roken: ,,Vroeger hing er in de woonkamer bij ons thuis op een verjaardagsfeest zo’n blauw rookgordijn, terwijl het nu heel normaal is dat je binnen niet rookt. Mensen wennen eraan.”