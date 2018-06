Isabel (23) overleefde huidkanker en gaat nóóit meer onder de zonnebank: 'De onzekerheid was een hel'

ZALTBOMMEL - In de winter lekker naar de zonnebank om bij te kleuren? En in de zomer zoveel mogelijk zonnestraaltjes meepakken? Denk daar maar eens twee keer over na vandaag op Huidkankerdag. Jaarlijks gaan er namelijk 800 mensen dood aan de gevolgen van huidkanker door een melanoom*. En dat kan iedereen dus overkomen.