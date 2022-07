Ishwana (33) ontvluchtte Jamaica omdat hij homo is, nu staat hij op de EuroGames: ‘Als tiener kreeg ik vaak klappen’

EuroGames 2022 wordt ook een Nijmeegs sportfeest, ook heterosek­su­e­len kunnen meedoen

NIJMEGEN - Voetbal bij Orion, hockey bij Union, roeien op de Spiegelwaal, ballroomdansen in De Vereeniging. Het internationale LHBTI-evenement EuroGames 2022 is volgend jaar overal te beleven in Nijmegen. Het sportevenement is meteen na de Vierdaagse.

