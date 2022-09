Ja, als de files in Brabant er weer zijn, weten we hoe laat het is.



Ik zat net over ‘het echte zomergevoel’ te lezen, in deze krant. De laatste tropische dag begon, maar er komen deze week nog warme dagen. Vandaar het echte zomergevoel. Hoeven we nog niet op te bergen om het over negen maanden weer tevoorschijn te halen.



Nooit vroeg ik me af hoe het zit met het echte zomergevoel. Ik bedoel: wat is dat? Voor mij, het zal voor iedereen anders zijn. Moet met onbekommerdheid te maken hebben, met vreugde om de zon, de afwezigheid van verwarmende kleren, langer buiten toeven, het iets kalmer aan doen, vakantie, wat voor mij vooral betekent aan zee zijn.