Jaap Robben loopt etappe 2 van de Market Garden-route: Valkenswaard – Eindhoven

Schrijver Jaap Robben is bekend van zijn romans Birk en Zomervacht. Voor Birk ontving hij in 2014 de Nederlandse Boekhandelprijs. De 35-jarige Robben is geboren in het Brabantse Oosterhout, ging naar het Koningstheater Akademie in Den Bosch en woont tegenwoordig in de omgeving van Nijmegen. Op verzoek van De Gelderlander, het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad volgt hij het spoor van de geallieerden tijdens Operatie Market Garden.