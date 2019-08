Jaap Robben loopt etappe 4 van de Market Garden-route: Son – Oss

Schrijver Jaap Robben is bekend van zijn romans Birk en Zomervacht. Voor Birk ontving hij in 2014 de Nederlandse Boekhandelprijs. De 35-jarige Robben is geboren in het Brabantse Oosterhout, ging naar het Koningstheater Akademie in Den Bosch en woont tegenwoordig in de omgeving van Nijmegen.

Op verzoek van De Gelderlander, het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad volgt hij het spoor van de geallieerden tijdens Operatie Market Garden. In acht weken doet hij op deze plek literair verslag van die wandeling.

Er zijn allerlei soorten verzamelaars met interesse voor Market Garden. Er worden verhalen verzameld van ooggetuigen. Via Marktplaats kom ik mannen op het spoor die roestige gespjes, helmen en hulzen aanbieden die ze tevoorschijn hebben gepiept met hun metaaldetector. Er komt snel een enthousiast antwoord als ik een mailtje stuur. Maar zodra ik vraag of ik langs mag komen wandelen, hoor ik niks meer terug.



Dan komt een antwoord van Arthur. ,,Er staan zes Duitsers bij mij thuis. Je bent welkom.’’



Ik ben meteen geïntrigeerd. Die zin klinkt grappig. Alsof hij die Duitsers daar ineens ontdekt heeft toen hij zijn huis kocht. En dat ze weigeren om te vertrekken. Wat doen zes Duitsers in zijn huis? Waarom zes? Wie is deze man?

Volledig scherm Arthur van Hooft in Oss poseert bij zijn vier paspoppen in Amerikaanse uitrusting. © Bert Beelen

In zijn webwinkel Worldwarcollectibles.com biedt Arthur de indrukwekkende hoeveelheid van 2390 originele objecten aan. Sommige dingen zijn al gereserveerd. Bijvoorbeeld twee Duitse broekop-houders. Als ik die ergens zou zien liggen, lijken het zomaar leren lintjes, maar het blijken German WH/LW Water & Tan Camo Trouser Suspenders (…) in a very good condition.



Vasonol voetpoeder, helmen, medailles. Voor 20 euro kun je een liedboek kopen. In a very nice condition. (…) The book has the text: ‘Singend wollen wir Marschieren.’



Hij verkoopt ook Amerikaanse en Engelse objecten, maar in het algemeen is het Duits.

Ik voel me wat ongemakkelijk door de hakenkruizen en de SS-logo’s. Hakenkruizen hebben altijd dat effect op me, een soort schrik, zoals een bordje met het logo voor kernenergie dat ook heeft. Tegelijk is zijn site een soort verslavend digitaal museum waarin ik moeilijk kan stoppen met doorklikken.



We spreken af bij hem thuis in Oss. Arthur woont in een naoorlogse wijk. Deze hele omgeving is voor een veteraan die hier zou terugkeren onherkenbaar. Een landschap of een verleden is nergens te herkennen. Het nieuwe leven is over het verleden heen gebouwd.

Een volledig uniform

Terwijl Arthur koffie maakt, kijk ik de kamer rond. Ik had muren verwacht die tot het plafond toe behangen zouden zijn met vondsten en vitrinekasten. Maar helemaal niets hier verraadt zijn verzamelliefde. Alles is netjes en degelijk, geen franje. Behalve het enorme prinsessenkasteel van zijn dochters.



Arthur was net op zijn laptop bezig het dossier op te vragen van Curtis Leroy Arnold, een parachutist van de 82ste Airborne Divisie. Enige dagen geleden heeft Arthur zijn volledige uniform kunnen bemachtigen. ,,Zo compleet vind je ze zelden nog.’’ Van de portemonnee in de binnenzak tot het doosje met reispilletjes in de medikit. ,,Alle pilletjes zitten er nog in. Dat is uniek.’’

Volledig scherm Het kloppend hart van de webwinkel worldwarcollectibles.com met een voorraad van meer dan 2300 objecten. © Bert Beelen

Curtis Leroy Arnold heeft overal gevochten. In 1940 ging hij in dienst. In 1943 was hij in Marokko. Hij vocht bij Salerno, Sicilie, hij is gesprongen in Normandië tijdens D-Day, speelde een rol in de slag om het Rheinland en bevrijdde de Waalbrug bij Nijmegen.



Arthur laat me in het oude portemonneetje kijken. Zijn membercard zit er nog in. Een gulden uit 1943 met Wilhelmina erop.



Arthur haalt een teer geldbriefje tevoorschijn waar allerlei vrouwennamen op zijn gepriegeld. Dorothe Murel, lees ik hardop. Schuin eronder in nóg een ander handschrift Eilleen.



,,Waren dit zijn liefjes?”



,,Kan.”



Arthur haalt zijn schouders op. ,,Hij kwam natuurlijk allerlei mensen tegen, die gaven hem dan hun naam. Zo kon hij ze misschien terugvinden.”



I love Leroy staat in weer een ander handschrift. Er knispert liefde in de sierlijkheid waarmee het biljet is volgeschreven.



,,Dit moet een charmante kerel zijn geweest.”



,,Zijn bijnaam was chick”, grinnikt Arthur.



Er zit ook een bijbel in de plunjezak, die ziet er nog tamelijk ongelezen uit.



,,Hoe bijzonder is zo’n compleet uniform?”



,,Er zijn er misschien nog honderd van op de wereld. Deze uniformen mochten Engeland niet meer in, omdat ze met antigas waren geïmpregneerd, dus die werden verbrand op Omaha Beach.”



,,Waar vind jij al jouw spullen?”



,,Jaren geleden begon ik advertenties te plaatsen. Daar reageerden mensen op. Mijn eerste vondst was een Duitse bajonet bij een boer. Ik kende dat niet, want ik was altijd met de 82ste Airborne divisie bezig geweest. Dus begon ik Duitse spullen te verzamelen. Dat was spannender, onbekender. Ik wilde ook die zijde leren kennen. Hier in de grensstreek is daar veel van achtergebleven. Ik zoek vooral ongebruikte voorwerpen. En die Duitse kwaliteit vind ik mooi. Veel stijlvoller en gelikter. Zoals die Duitsers hun spullen maakten, dat was voor die tijd echt uniek.”



,,Hoe bedoel je?”



,,Een Amerikaans uniform is meer een werkpak, dat moest soepel zijn en eenvoudig te produceren. Maar de Duitsers droegen een pantalon, die uniformen werden bijvoorbeeld ontworpen door Hugo Boss. Getailleerd. Alles mooi afgewerkt. Die kwaliteit vind ik mooi.”



,,Ik ben wel benieuwd naar jouw Duitsers. Mag ik ze zien?”

Volledig scherm Het uniform van Curtis Leroy Arnold, parachutist van de 82ste Airborne Divisie is nog compleet. Inclusief een portemonnee met een gulden uit 1943. © Bert Beelen

We gaan de trap op. Nog een trap. Dan komen we in de echtelijke slaapkamer. Er staan vier paspoppen in volledige Amerikaanse Airborne-uitrusting.



,,Ze staan naast jullie bed!”



,,Alleen voor nu.”



,,Dus die staren je niet aan zodra je wakker wordt?”



,,Dat kan ik mijn vrouw niet aandoen.”



Arthur poseert naast de poppen voor een paar foto’s. Zijn brede onderarmen over elkaar gevouwen, zijn hoofd richting de militairen. Alsof hij naast een groepje helden staat, stoïcijnse popsterren die eraan gewend zijn dat er selfies met hen worden gemaakt.

Dan gaan we naar een andere kamer onder het schuine dak van het huis. De deur gaat van het slot, ik weet niet of ze beschermd worden of gevangen zitten. Licht valt binnen door een vierkant raampje. Hier staan ze. Zijn zes Duitsers. Arthur en ik passen er nog net bij in dit kleine museumpje.



De wandjes zijn beplakt met bosbehang. Op de grond staat een bordje met Achtung Sperrgebiet.



,,Ik wil het nog met hout aftimmeren. En balken tegen de muur. En dan gebakken oude tegels op de vloer, alsof we in een boerenschuur staan.”



,,Ga je hier vaak kijken? Pak je er dan een stoel bij? Hoe gaat zoiets?”



,,Gewoon even zien of alles nog perfect zit, schoonmaken. Er komt toch stof op. Kijken hoe het nog mooier kan. Dingetjes erbij maken die ik heb gekocht.”



,,Eerlijk gezegd stelde ik me bij Duitsers van die nazi-armbanden voor. Rood en wit met hakenkruizen.”



,,Daar liepen partijleden mee rond. Dat is niet wat ik verzamel.” In het midden zit een geknielde pop die een gewonde soldaat te drinken geeft uit een oude wijnfles. ,,Dit hier is een soldaat van de Wehrmacht. Daar staat een SS-man, dat is het moeilijkste wat ik verzamel.”



,,Wat maakt deze uniformen zo bijzonder?”



,,Bijvoorbeeld de kleurencombinaties, die camouflagepatronen. Deze kleuren zijn na 75 jaar nog steeds zo helder. Dat is hoge kwaliteit.” Dan een ander jasje. ,,Hier staan de maten in gestempeld. En die jas is typisch Hugo Boss.”



,,Zo’n swastika of zo’n doodskopembleem heeft voor mij altijd iets akeligs. Hoe is dat voor jou?”



,,Ik zie dit als geschiedenis. De meeste Duitsers werden verplicht het leger in te gaan. Natuurlijk waren er mannen bij die dingen deden die niet konden. Maar dat is in elke oorlog zo. Het is wel de geschiedenis. Ik vind dat je niet één kant van de oorlog kunt verzamelen. Er zijn in een oorlog altijd meerdere partijen goed en fout.”



Arthur toont me een kistje met verpleegmaterialen en bewondert de scharnieren, de leren riempjes.



,,Jij ziet dit als geschiedenis, maar het is wel een heel beladen geschiedenis. Reageren mensen er weleens gek op dat je dit museumpje hebt?”



,,Je kunt kijken van oooeeeh dat zijn nazi’s. Of je kunt kijken van: dat zijn mooie pakken. Zo liepen ze er toen bij.”



,,Niet iedereen zal daar zo naar kijken, toch?”



,,Als ik tegen jou zeg dit is een Engelsman, dan geloof jij dat ook. Maar omdat ik zeg, dit is een Duitser, zeg jij meteen oh oh dat is een nazi.”



Het kamertje wordt krapper.



,,Ehm ja, maar dat zie ik ook door de SS-emblemen en de hakenkruizen. En het is toch ook zo?”



Arthur raakt geïrriteerd. ,,Ik vind het een beetje een gesprek worden van... misschien moeten we maar stoppen.”



,,Hoezo?”



,,Jij zegt steeds nazi dit, nazi dat. Maar het zijn Duitse uniformen. De SS’ers waren zeker niet de liefste. Maar die SS’ers gooiden al hun kleding weg na de oorlog. Daarom is het zeldzaam. En ik ben verzamelaar, dan wil je het zeldzaamste hebben.”

Volledig scherm Arthur verhandelt voornamelijk Duits materiaal: ,,Spannender, onbekender, ik wilde ook die zijde leren kennen. Ik zie het als geschiedenis.’’ © Bert Beelen

De zes geüniformeerde poppen staren me aan. We verlaten het museumpje.



,,Wat irriteert je zo aan mijn vraag?”



,,Jij komt hier binnen en zegt oh dat is nazi. Ik heb geen zin dat ik in de verkeerde hoek word geduwd. Sommige journalisten doen dat. Die willen sensatie schrijven over de rug van de verzamelaar.”



,,Ik probeer te snappen hoe jij dit ziet.”



De deur gaat weer op slot, ik mag er geen foto maken.



,,Ik kwam eens bij een oude moeder thuis van wie drie zonen Volksduitsers waren, maar in Nederland woonden. Die jongens moesten óók vechten. Dat waren niet meteen slechte Duitsers of nazi’s, zoals sommige zeggen. Slechts één zoon keerde terug. Dat vertelde ze mij geëmotioneerd, terwijl we aan haar keukentafel zaten. Uiteindelijk zei ze: ik wilde deze spullen verkopen, maar ik geef het je. Bij jou is het in goede handen. ”Arthur trekt een kraagje recht aan het uniform van Curtis Leroy Arnold. ,,Daar doe ik het voor. Die spullen zal ik de rest van mijn leven bewaren.”



Voor ik vertrek, ga ik nog even naar het toilet. Terwijl ik daar zit, zie ik dat ik vandaag mijn lievelingsonderbroek aan heb, de soepelste. Hugo Boss staat op het elastiek.



Er zit een bruin veegje in. Maar dat is niet van mij, dat zat er al in toen ik hem kocht.