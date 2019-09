Jaap Robben volgde het spoor van de helden van Market Garden: ‘We danken ons hele dagelijks leven eraan’

Hij had wel eens kachelhout gekocht uit het Reichswald dat van binnen een soort blauwe gloed had. ,,Ik wist nooit wat dat was”, zegt Jaap Robben.



,,Maar toen ik voor de serie over Market Garden in het Reichswald liep, vertelde iemand me dat dat door de oorlog kwam. Het kwam door een kogel die in zo’n boom terecht was gekomen en in de loop der jaren was gaan roesten. Dát idee, dat er sporen zijn van Market Garden waarvan je niet eens weet dat het sporen zijn, heeft me enorm verrast.”