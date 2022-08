Jaar cel geëist tegen 18-jarige pedojager uit Rozendaal, betrokken bij fatale mishandeling van oud-docent Jan (73)

40 maanden cel geëist tegen ambtenaar die gemeente Doetinchem tilde voor 1,9 miljoen

DOETINCHEM - 40 maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest (2 dagen). Dat is de strafeis die de ambtenaar die de gemeente Doetinchem tilde voor 1,9 miljoen euro hoorde eisen vandaag in de rechtbank van Zutphen. Zijn advocaat pleitte voor een werkstraf van 240 uur omdat de ambtenaar geen strafblad heeft en nooit met justitie in aanraking is gekomen.

15:53