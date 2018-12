Jammer voor De Gele Hesjes: Er is hier niets te klagen

Jongetje (7) klimt in pyjama uit raam om ouders te zoeken, brandweer redt hem van richel

22:28 Een jongetje van 7 jaar heeft vanavond een tijd op een richel aan de buitenkant van zijn slaapkamerraam gestaan in de Van Hogendorpstraat in Tilburg. Hij stond daar op blote voeten op nat ijzerwerk in zijn doorweekte pyjama, omdat hij op zoek was naar zijn ouders. Die waren niet thuis.