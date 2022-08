Jan (78) woont nu in een woestijn in de VS: ‘Het kan meer dan 50 graden worden, maar het is goed uit te houden’

Je woont nu in Lake Havasu City in Arizona, in een woestijn. Wat heb je daar te zoeken?

„Het was precies wat mijn vrouw Cinda en ik zochten. Altijd mooi weer, lage belastingen… Als ik naar buiten kijk, is het altijd lekker licht. Ja, het kan hier wel over de 50 graden zijn. Maar dat is een droge warmte die goed is uit te houden. Ik ben blij dat ik van dat Nederlandse klimaat af ben.



Ik heb mijn zoon eens in november geholpen met verhuizen en het miezerde, zo’n buitje waar je toch vies nat van wordt. Toen dacht ik: dat hoef ik nooit meer. Nederland is een prima land om te leven. Maar die verrekte regen…”