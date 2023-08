Jan Biggel snapt er niks van dat miljoenen mensen naar hem luisteren: ‘Ik kan helemaal niet zingen, joh’

column Een reisorgani­sa­tie die klanten gewoon laat vliegen en in een bus zet op weg naar de hel

Zo’n twintig jaar geleden bezocht we voor ’t eerst het Italiaanse eiland Sicilië. Met de auto naar Genua en daar op de ferry richting Etna. We sliepen in een buitenhut, een onmogelijk klein hokje met nog onmogelijkere bedden en een piepklein raam dat te smerig was om naar buiten te kijken. Dat mocht de pret niet drukken, want we waren op weg naar een wonderschoon eiland met een actieve vulkaan. Die trip hebben we zo’n vier keer herhaald, tot we wisten: we hebben nu wel alles gezien.