Jan streed jarenlang tegen onbewaakte spoorwegovergang, dinsdag werd zijn vrouw gegrepen door een trein

Waarschu­wing voor gladheid op wegen: ‘Niet alleen voor vroege vogels’

13 januari Het KNMI heeft code geel afgegeven in de noordoostelijke helft van Nederland vanwege kans op lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Met name op lokale wegen kan die gladheid er ook donderdagmorgen best nog even zijn, meldt Wilfred Janssen meteoroloog bij Weerplaza.