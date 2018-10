Jan Terlouw: onder Kok lieten we te snel en te veel aan de markt over

Rechter fluit Nijmegen terug: Ton Hendriks mag pand aan 130 studenten verhuren

9:30 NIJMEGEN - In een rechtszaak over een vergunning over de huisvesting van 130 studenten in voormalige kantoorvilla’s aan de St. Canisiussingel 19 ABC in Nijmegen, is de gemeente teruggefloten.