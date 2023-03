Jandino reageert op cancelen gastles • bekend Chinees restaurant stopt na 57 jaar • Isabelle dacht dat ze ‘gewoon wat raar was’

VROUW REED ‘KNUFFELBEER’ BEN (64) DOOD | De 37-jarige vrouw die een jaar geleden de 64-jarige Ben, beveiliger bij het Leger des Heils, uit Gaanderen doodreed op een parkeerplaats in Ede, is dinsdag door de rechter in Zutphen veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

GROTE WONINGBOUWPROJECTEN KOMEN NAUWELIJKS VAN DE GROND | Grote woningbouwprojecten komen nauwelijks van de grond. Veel woningen zijn voor potentiële kopers te duur, waardoor hele projecten worden afgeblazen. Dit jaar worden de helft minder woningen gebouwd dan in voorgaande jaren gebruikelijk was.

EX-VRIEND JEREMY (51) IN RHENEN OPGEPAKT VOOR DOOD SYLVIA UIT APELDOORN | De politie verdenkt ex-vriend Jeremy van E. (51) van betrokkenheid bij de dood van Sylvia Steunenberg uit Apeldoorn. Dat bevestigen bronnen aan deze krant. De man uit Uithoorn is vanochtend opgepakt in Rhenen. Het lichaam van Steunenberg werd donderdag gevonden in een bos bij Wenum-Wiesel, net buiten Apeldoorn.

JANDINO REAGEERT OP CANCELEN GASTLES IN ARNHEM NA BETWISTEN MAANLANDING | Jandino Asporaat zal ‘altijd’ zijn mening blijven uitdragen. Dat zegt hij in reactie op dat zijn gastles op een Arnhemse school gecanceld is nadat hij in twee podcasts afgelopen weekend vraagtekens zette bij 9/11 en de maanlanding. ‘Als gek zijn betekent: altijd spreken vanuit je hart. Niet blindelings met de massa meelopen. Dan is gek zijn, zo gek nog niet’.



ISABELLE (33) DACHT DAT ZE ‘GEWOON WAT RAAR WAS’, HET ZAT TOCH ANDERS | Ze dacht dat ze gewoon wat raar was. Cineast Isabelle Renate la Poutré (33) uit Deventer. Maar vorig jaar kreeg ze de diagnose autisme, na een lange persoonlijke zoektocht. Die is vastgelegd op film, Inside aut, en gaat zondag in première in Mimik in Deventer. Het is een verrassend persoonlijk, humorvol document dat herkenbaar is voor mensen die autisme in hun eigen omgeving meemaken.



SLACHTING ONDER SCHAPEN IN RENKUM | De vermoedelijke wolvenaanval in Renkum, waarbij afgelopen weekend achttien schapen doodgebeten werden, is voor het kabinet geen reden nu extra maatregelen te nemen. Dat vertelde minister Piet Adema van Landbouw dinsdag aan een hevig verontruste Caroline van der Plas (BBB) in de Tweede kamer.



KAPSTER MERLISSA (27) WIL NIET WACHTEN TOT LOKKEN UITVALLEN DOOR CHEMO | Ze had zich haar leven als 27-jarige heel anders voorgesteld. Gezond, zoals de meesten van haar leeftijdsgenoten. Maar de uitslag van een MRI-scan zette het leven van kapster Merlissa Olde Hanhoff volledig op z’n kop: ‘Mijn hoofd laten kaalscheren wordt een emotioneel moment’



DUITSERS HAMSTEREN BLIKJES DRANK IN DE GRENSSTREEK | Duitsers hamsteren volop blikjes fris en bier in de Nederlandse grensstreek, in aanloop naar zaterdag. Vanaf die dag komt in Nederland 15 cent statiegeld per blikje bovenop de prijs. Dan vervalt voor een groot deel het huidige voordeel ten opzichte van Duitsland.

WOENSDAG WEER TREINVERKEER TUSSEN DEN BOSCH EN EINDHOVEN | De treinen tussen Den Bosch en Eindhoven gaan woensdag weer rijden. De problemen die zijn ontstaan door een dassenburcht onder het spoor zijn dan verholpen. De burcht zat ter hoogte van Esch. Later werden er ook tunnels ontdekt bij Vught.

NA 57 JAAR STOPT DIT BEKENDE CHINEES RESTAURANT | Chinees-Kantonees restaurant Kwong Chow in Arnhem sluit na 57 jaar de deuren. De huidige chef-kok bereikt de pensioengerechtigde leeftijd en er is geen goede opvolger gevonden, zo laten de eigenaren van het restaurant weten. Volgens Koninklijke Horeca Nederland een bekend probleem: ,,Een goede kok is tegenwoordig moeilijk te vinden.”

WEDUWE WIL KINDEREN NIET TOELATEN BIJ OVERLEDEN VADER | Kort gedingrechter Koen Haarhuis moest er aan te pas komen om twee volwassen kinderen afscheid te kunnen laten nemen van hun overleden vader. De huidige echtgenote van de vorige week op 81-jarige leeftijd overleden man uit Enschede wilde daar een stokje voor steken, maar hing een dwangsom van 10.000 euro boven het hoofd als ze niet wilde meewerken.



VERKEERSINFARCT IN NIJMEGEN DOOR 20.000 KILO VARKENSVLEES, WAAROM DUURDE HET ZO LANG? | Bijna tien uur is de Prins Mauritssingel in Lent maandag afgesloten geweest vanwege een gekantelde vrachtwagen. Met een groot verkeersinfarct tot gevolg. Waarom duurde het zo lang?

