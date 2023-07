Japanse duizendknoop had hier vrij spel, nu bloeien er talrijke bloemen: zo zit dat

met video Ruzie in kabinet suddert door, kabinet buigt zich vrijdagmid­dag over ‘huiswerk’ Van der Burg

Het kabinet-Rutte IV hangt nog altijd aan een zijden draadje. Partijen staan ‘hard tegen hard’ tegenover elkaar in de asieldiscussie. Een val van het kabinet is nog niet afgewend, al is een stemming tijdens de ministerraad van vrijdag uit beeld. Pas daarna buigt het kabinet zich over ‘huiswerk’ dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) afgelopen nacht heeft meegekregen.