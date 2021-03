Jaren verpieterende motor vernietigd, eigenaar wil duizenden euro's van gemeente

Weren van groep jongeren uit AZC Overloon kan helemaal niet

8:30 OVERLOON - Burgemeester Karel van Soest kan wel bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers eisen dat minderjarige alleenstaande asielzoekers geweerd moeten worden uit het asielzoekerscentrum in Overloon, maar dat kan helemaal niet, laat een woordvoerder van het COA weten. Van Soest wil de jongeren weg hebben omdat ze onevenredig veel overlast in de dorpen Overloon en Stevensbeek veroorzaken. Inwoners hebben al langere tijd last van onder meer diefstallen en bedreigingen.