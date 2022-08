Jarenlang dakloos, nu een eigen plek waar (bijna) niemand last van je heeft: ‘Ik ben hier wel gelukkig’

Als je van een afstand kijkt, zou je vermoeden dat er aan de Stadbroekseweg (een zijweggetje van de Staddijk, de weg richting Overasseltse en Hatertse Vennen) een klein vakantiepark is ontstaan met acht vriendelijk ogende, met hout betimmerde huisjes, formaat flinke stacaravan.



Maar als je dichterbij komt, zie je dat een van de woonunits inmiddels is verworden tot een wild kunstwerk vol slierten beschilderd plastic en dat de ruit van een ander obsessief met een rode viltstift is beschreven met teksten over frustraties. Het onkruid staat kniehoog, tuinieren heeft niet de eerste prioriteit.