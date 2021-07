Jasper (18) is een volleerd molenaar: ‘Als ik in de molen ben, ligt mijn telefoon in de keuken’

Geroutineerd laat Jasper Huinink het meel door zijn hand glijden, voor het in de zak verdwijnt. ,,Ik voel of het fijn genoeg gemalen is.’’ Alles heeft met elkaar te maken in de molen, legt hij uit. ,,Als de wind inzakt, moet ik de molenstenen wat verder van elkaar af zetten. Anders is de weerstand te groot en valt de molen stil. Maar als de stenen verder van elkaar af staan, wordt de maling ook grover. Dat moet je constant in de gaten houden.’’