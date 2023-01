Je deed het misschien al, maar nu mag het echt: dit afval kan voortaan in de gft-bak

Wat Eten We Vandaag: Vegetari­sche tonijnpiz­za met hot honey

Wat is er leuker dan je eigen pizza samenstellen? Dat kan natuurlijk het best als je ‘m zelf maakt. Gebruik een kant-en-klare pizzabodem of zelfgemaakt deeg. Wij beleggen deze variant met tonijn en hot honey voor een extra zoete kick.

10:00