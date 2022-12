Je geliefde in een escalatie van het leven beroven, hoe kan het zover komen?

HUISSEN - De schrik gaat door de wijk als duidelijk wordt dat een vrouw aan De Stoeterij in Huissen om het leven is gekomen door een geëscaleerde ruzie met haar partner . De man is ook gewond geraakt en later aangehouden door de politie. Hoe kan het zo ver komen dat geliefden elkaar letterlijk naar het leven staan?

Het is niet voor het eerst dat een crisis binnen de relatie eindigt in een drama in onze regio. In augustus werd een vrouw in de Tuinstraat in Arnhem doodgestoken door een man, mogelijk in aanwezigheid van haar kinderen. De politie zei zonder verdere details te benoemen dat het om een incident in de relationele sfeer ging. Net als nu in Huissen.

Eerder dit jaar werd in de Cuijkstraat in Arnhem een zwaargewonde vrouw liggend op straat gevonden. Ze overleed korte tijd later. Naar de mogelijke dader - haar levenspartner - werd wekenlang gezocht. Totdat hij dood werd aangetroffen in de Rijkerswoerdse Plassen. Ook in Geldermalsen vond in mei een gezinsmoord plaats waarbij een moeder en zoon (6) om het leven werden gebracht door de vader van het gezin.

Quote Maar je ziet ook dat financiële zorgen, die veel mensen in deze crisistijd hebben, ook kunnen leiden tot excalatie

Meer spanningen in crisistijd

Willemijn van Dam van het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, Fier, kan specifiek over het geweldsincident in Huissen niets zeggen.



,,Maar in het algemeen zie je wel dat zich meer situaties als deze voordoen als de druk op de relatie toeneemt. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat er veel spanning is. In de coronaperiode zagen we dat ruzies sneller uit de hand liepen.” Bijvoorbeeld doordat partners door de beperkende maatregelen veel meer op elkaars lip zaten. ,,Maar je ziet ook dat financiële zorgen, die veel mensen in deze crisistijd hebben, ook kunnen leiden tot escalatie.”

Van Dam: ,,Je ziet dat als mensen zorgen hebben of gespannen zijn, ze vaak ’s avonds en ’s nachts gaan malen. Dat is ook de reden dat wij als Fier elke dag vanaf 16.00 uur en daarna de hele nacht via de chat bereikbaar zijn op chatmetfier.nl. Daar kunnen mensen met vragen terecht. Dat is anoniem. Daarom durven mensen ook moeilijke vragen te stellen over hun relatie en gevoelens naar de partner.”

