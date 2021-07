Je hoort vaak: ‘Het gaat om de inhoud’. Waar zou het anders om moeten gaan?

Liesbeth Spies leidde een commissie die zich moest buigen over wat er allemaal verkeerd ging bij het CDA. Ze schreef het rapport ‘Zij aan zijn werken aan herstel’, wat me een milde aansporing lijkt. Ik hoorde haar er zaterdagavond over praten, in het Journaal en in Nieuwsuur, met als de meest tot nadenken stemmende zin: ,,Het CDA heeft van zichzelf verloren.”