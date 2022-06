Je huisdier veel te dik laten worden, is ook een vorm van dierenmishandeling

Lerarente­kort nekt Prinses Margriet­school in Tiel: tientallen leerlingen moeten op zoek naar andere school

De Prinses Margrietschool in Tiel sluit op 22 oktober definitief de deuren. Directe aanleiding is een lerarentekort: het is de school niet gelukt leerkrachten te vinden voor de groepen 5 tot en met 8.

