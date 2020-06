Je verjaardag vieren of een feestje geven, mag dat weer?

Wie jarig was in maart, april of mei en een feestje wilde geven, had flinke pech. Door de toen geldende coronamaatregelen binnen de intelligente lockdown was het niet mogelijk om vrienden uit te nodigen. Nu veel regels versoepeld zijn en de horeca weer open is, lijkt het erop dat ook feestjes geven weer is toegestaan. Maar is dat ook zo? En welke regels gelden er dan nog wel?

Wie thuis een feestje wil vieren heeft geluk, want vanaf 1 juni gelden er geen limieten meer voor het aantal bezoekers dat je thuis mag ontvangen.



Een groep vrienden uitnodigen voor een borrel of bbq ter ere van je verjaardag of voor de gezelligheid is dus geen probleem. Wel geldt de richtlijn dat je 1,5 meter afstand moet houden.

Handhaving van de regels

Hoe werkt die afstandsregel nou ook alweer? Allereerst is de anderhalve meter afspraak een richtlijn, waar niet actief op gehandhaafd wordt. Bang dat de politie je huis binnenvalt als er bezoek is, hoef je dus niet te zijn. Tenzij er sprake is van overlast, dan wordt er wél gehandhaafd op die regel. Als je iets te enthousiast meezingt met de karaoke-set en die overlast wordt gemeld door een buurman, dan is het aan de agent of boa om te beslissen wat er gebeurt: niets, waarschuwen, het feest beëindigen of boetes uitdelen.

Nodig je thuis bezoek uit om je verjaardag te vieren, dan doe je er dus goed aan om alle gasten op 1,5 meter afstand van elkaar te plaatsen. Behalve bij degenen die tot één huishouden horen, want zij hoeven onderling geen afstand te houden. Wat houdt een huishouden in? Volgens de overheid zijn dat echtgenoten, (geregistreerde) partners, inwonende kinderen en (groot)ouders die op één adres wonen. Huisgenoten in één studentenhuis of uitwonende kinderen tellen dus niet als huishouden.

Feestje in de buitenlucht

Visite thuis uitnodigen is dus weer mogelijk, maar met alle regels een flinke puzzel. Daarom kiezen steeds meer mensen voor een verjaardag in het openbaar. Wie op een zonnige dag rondkijkt in het park, ziet ongetwijfeld slingers hangen tussen de bomen. Maar hoe zit dat met het vieren van een feestje in de buitenlucht? Buitenshuis is groepsvorming weer toegestaan, maar alleen als er onderling anderhalve meter afstand wordt gehouden. Ook hier geldt dat leden uit hetzelfde huishouden wél dichterbij elkaar mogen komen. Georganiseerde bijeenkomsten waarvoor vergunningen nodig zijn, zoals straatfeesten of festivals, blijven verboden.

Een andere geliefde plek voor het houden van een borrel of etentje als er iets te vieren valt, is op het terras, in de kroeg of in een restaurant. De horeca is sinds 1 juni weer open, maar ook hier gelden regels. Voor alle restaurants en cafés geldt dat er maximaal dertig bezoekers binnen mogen. Voor terrassen, beachclubs en andere soorten horeca in de buitenlucht geldt geen maximumaantal bezoekers. Het zal geen verrassing meer zijn, ook hier geldt overal de anderhalvemeterregel voor gasten die niet uit hetzelfde huishouden komen.

Kinderfeestjes