Jelle (35) die wereldberoemd werd met gitaar spelen tijdens hersentumor-operatie is overleden

Hij ging het afgelopen voorjaar de wereld over. Jelle van Tilburg uit Bergen op Zoom speelde gitaar terwijl hij geopereerd werd aan een grote hersentumor. Zijn strijd hiertegen duurde tot afgelopen zaterdag. Jelle is 35 jaar geworden.

Rond de jaarwisseling van 2019 naar 2020 kreeg Jelle lichte klachten. Hij besloot naar een neuroloog te stappen en kreeg te horen dat hij een tumor van zo’n zeven centimeter groot in zijn hersenen had. Er volgde een operatie in het Erasmus MC in Rotterdam.

Pink Floyd

Samen met de specialisten koos hij voor een wakkere operatie. ,,Dat geeft een stukje controle”, zei hij destijds. Artsen konden zo in de gaten houden of de basale hersenfuncties nog goed zouden werken. Omdat hij voor zijn werk instrumenten repareert en zelf gitaar speelt, kwam hij op het idee om een nummer te spelen tijdens de operatie. Het werd ‘Wish You Were Here’ van Pink Floyd.

Een tijdje na zijn operatie blikte Jelle in de ontstaande video terug. Lees verder onder de video.

Jelle zocht bewust de publiciteit op met zijn filmpje om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren. Sindsdien kan er hier geld gestort worden. Na de operatie gaf hij aan dat het gitaar spelen voor ontspanning zorgde. ,,Het gaf een bevestiging dat alles in orde was. Niet dat de geruststelling echt nodig was. Het team dat eromheen zit was zo zelfverzekerd en cool dat je niet anders kunt dan de operatie rustig en kalm in te gaan.”

Het droevige nieuws van het overlijden van Jelle werd zaterdag op zijn eigen Facebookprofiel naar buiten gebracht.

