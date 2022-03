Jelte (18) kan een van de jongste raadsleden van Nederland worden: ‘Ik de nieuwe Mark Rutte? Misschien’

Tim Hofman haalt verhaal bij Bert’s Animal Verhuur in Appeltern: ‘Nooit zulke dierenver­waar­lo­zing gezien’

APPELTERN - ‘Diep geschokt’, was Sabrina Martens uit Pannerden, toen ze bij Bert’s Animal Verhuur in Appeltern kwam om een minivarkentje te kopen. ,,Ik heb nog nooit zo’n gruwelijke vorm van dierenverwaarlozing gezien.” Ze zocht contact met BNNVARA's BOOS. Samen met programmamaker Tim Hofman ging ze verhaal halen bij eigenaar Bert Roelofs. De reportage is vanaf donderdagmiddag op YouTube te zien.

