Jeroen verkocht (vermoedt hij zelf) hét winnende lot van 30 miljoen: ‘Denk dat ik weet van wie ’t lot is’

Grote incidenten blijven uit tijdens Maas en Waalse jaarwisse­ling

WIJCHEN/BEUNINGEN/DRUTEN/BENEDEN-LEEUWEN - Grote incidenten zoals uitslaande branden of vechtpartijen zijn uitgebleven in Maas en Waal tijdens de jaarwisseling. De brandweer moest wel in actie komen voor het blussen van kleine branden, her en der in het gebied.

12:54