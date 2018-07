Jetskiër krijgt voorwaardelijke straf na dodelijk ongeluk Levi (14) uit Helmond

Zwartge­stif­te gezichtjes op schoolfoto: 'Dit soort verhalen maakt me verdrietig'

13:05 DIDAM - Zwartgestifte gezichten. Dat zag Jan Kruitbosch op de klassenfoto van een van de kinderen die bij hem in het gezinshuis in Didam woont. De jongen had van zijn basisschool in dezelfde plaats een doos vol werkjes en schoolfoto's meegekregen, waarop alle gezichten onherkenbaar waren gemaakt, ook die van volwassenen.