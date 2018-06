Jetskiër voor rechter na dodelijk ongeluk: 'Vader Levi (14) heeft het zien gebeuren'

Levi Thoonen (14) werd op 27 mei 2017 het slachtoffer van een dodelijk vaarongeluk op de Maas bij Well. De tiener zou volgens omstanders uit een boot zijn gesprongen en in het water zijn overvaren door een jetski. Als de 27-jarige verdachte uit Zaltbommel schuldig wordt bevonden door de rechtbank, kan hem een gevangenisstraf van maximaal twee jaar worden opgelegd. Het is ook mogelijk dat de officier van justitie vandaag pleit voor een werkstraf.

Affectieschade

Recentelijk kwam de zaak van Levi Thoonen ook al in het nieuws. Ingrid Thoonen, de moeder van Levi, liet op social media weten dat het monument voor haar zoon door een onbekende was weggehaald. Naar aanleiding van dat bericht ontving de familie honderden steunbetuigingen. Inmiddels is de gedenkpaal aan de Maas bij Well weer in ere hersteld. ,,Hij heeft op zijn strandje weer het plekje dat hij verdient’’, schreef zijn moeder op Facebook. ,,Voor zijn vader is het heel belangrijk dat hij zijn zoon weer 'aan kan kijken'.’’