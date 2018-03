Jip (89) schreef eigen rouwadvertentie, alleen is hij helemaal niet dood

De schrik sloeg menigeen om het hart, bij het zien van de overlijdensadvertentie van Jaap Oostervink uit Apeldoorn. Jip - zijn roepnaam - dood?? Maar wie zich in de tekst verdiept, leest dat hij nog springlevend is.

Op de dag dat hij 89 jaar werd, 2 maart dit jaar, liet hij een overlijdensadverentie in de krant plaatsen. 'Heden overleed na levenslang lijden onder deze door godsdiensten, geldzucht, jaloezie en onbegrip verscheurde wereld de humanist Jaap Oostervink, roepnaam Jip'. Alleen, Jaap is niet dood, hij is springlevend. Als je hem belt, neemt hij gewoon de telefoon op.

Maar toch, hoe voelt het nu om dood te zijn?

,,Heel erg opgelucht, ik ben dood, maar ik leef nog. Alle reden dus om opgelucht te zijn."

Alle gekheid op een stokje, waarom zet u zo'n advertentie?

,,Sinds de economische crisis, die in 2008 uitbrak, heb ik me verdiept in de wereld van het grote geld. De crisis in de huizenmarkt, de bankwereld. Ik analyseerde wat er gebeurde en schreef hierover veel open brieven naar politieke partijen, maar ook naar programma's als Buitenhof. Met in mijn ogen goede oplossingen om de crisis te lijf te gaan. Ik wilde een daad stellen. Maar al die brieven bleken vergeefse moeite. Ik kreeg nooit antwoord. Ik dacht, dan maak ik nu maar eens een statement met deze overlijdensadvertentie. Dat ik me er niet meer druk om wil en ga maken. Ik vond het mooi om te doen op de dag dat ik 89 jaar werd."

Hoe werd er in uw omgeving op de overlijdensadvertentie gereageerd?

,,Mijn beste vriendin was verbolgen. Ze werd helemaal platgebeld door geschrokken mensen. Maar haar boosheid trekt wel weer bij. We hebben veel overeenkomstige interesses, zoals het bezoeken van musea. Staat even op een lager pitje. Gaan we echt wel weer oppakken hoor. Nee, kinderen heb ik niet."

Het zal u toch niet verbazen dat veel mensen schrikken van zo'n advertentie?

,,Weet u wat het punt is? Mensen blijken zo'n advertentie dus helemaal niet te lezen. Ze zien je naam en denken dat je dood bent. Nou ja, ik trek er in elk geval veel aandacht mee, haha. Hier in de Lindenhove heeft iedereen het erover. En ook buiten de serviceflat ben ik het gesprek van de dag. Maar mijn boodschap komt nu wel over. Dat ik mijn energie niet meer ga steken in alles wat in mijn ogen niet deugt. Ik ga weer piano spelen!''