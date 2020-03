Jitske verliest op één dag haar beide grootouders aan corona: ‘Eerst ging opa, en vijf uur later oma ook’

Zaterdag overleed George de Boer (83) in het zorgcentrum Het zonnehuis in Zwolle, vijf uur later zijn echtgenote Geertje (84) in het Isala ziekenhuis.



Als een tsunami kwamen de gebeurtenissen de afgelopen dagen over de familie heen. Eerst werd opa ziek, vertelt Jitske, en daarna oma. Ze konden elkaar niet meer zien in die laatste dagen, maar Jitske weet zeker dat ze gevoelsmatig samen waren. ,,Oma heeft nog meegekregen dat opa overleden was. Daarna kon zij ook het leven loslaten. Dat is een troost voor ons.”