Jochem Oskam: ‘Wonen en werken op voormalige kazerne hier in Ede is fantastisch’

Jochem Oskam (44) verhuisde van Utrecht naar een groene en monumentale omgeving in Ede. Hij kocht er een deel van een voormalige manege op het kazerneterrein. Oskam zocht al een tijdje naar een mooie plek om te wonen en te werken. ,,En toen kwam dit voorbij”, aldus de huidige Edenaar. ,,Het voormalige kazerneterrein ligt naast het bos, de woningen zijn prachtig. Zowel van binnen als van buiten. Mijn huis in Leidsche Rijn Utrecht verkocht ik, ik woon nu in een huis van 200 vierkante meter.”

Een aannemer legde samen met een architect de basis voor de woning die zich in een wijk bevindt met beschermd aangezicht, Oskam ontwierp naar eigen idee de binnenkant. Sinds 2004 heeft hij een bureau voor grafisch ontwerp en interieurdesign: Mood Creations. ,,Naast lead visual designer voor een bank was ik zelfstandig grafisch ontwerper. Ik ben er interieurdesign en styling bij gaan doen. Omdat ik creatief ben en graag naar leuke interieuroplossingen zoek, zag ik veel meer in mijn eigen bedrijf, dan blijven werken binnen een grote organisatie. Dit was de uitgesproken kans om mijn werk en privé te combineren.”

Een deel van zijn woning is kantoor en inspiratieruimte. Oskam ontvangt er klanten en laat meteen zien hoe hij zelf woont. ,,Mijn huis is uitnodigend, de inrichting is representatief voor wat ik doe. Klanten zien de details en hoe ik alles afwerk. De nok in het midden van mijn woning is 11 meter hoog, met het glazen dak wordt het ruimtelijk. Als ik naar boven kijk, kijk ik zo de hemel in. Ook de lamp vanuit de nok heb ik zelf ontworpen. De originele stenen van het voormalige kazerneterrein die zijn gebruikt in mijn voortuin lopen binnen door in de hal en ontvangst- ruimte. Eigenlijk woon ik op de manege van de artilleriekazerne. Vandaar de naam Drafveld, het deel waar de paarden draafden. Toen ik hier de eerste keer kwam, vond ik het meteen fantastisch. Ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt.”