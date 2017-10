Jodiumpillen uitdelen tegen nucleaire straling slaat nergens op

Ruim 107.000 Gelderse kinderen krijgen vanaf volgende week jodiumpillen thuisbezorgd. Als voorzorgsmaatregel: de kinderen wonen binnen 100 kilometer van een kerncentrale en moeten de pillen innemen als daar een ongeluk gebeurt. Het gaat om kinderen in meerdere gemeenten in de Achterhoek en in Rivierenland. Die liggen in de buurt van de Duitse kerncentrale Emsland en de kerncentrale in het Belgische Doel.