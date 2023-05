Johan leefde als geheim agent • Ontvoerde man is een 22-jarige Nijmegenaar

BOER BEDREIGD MET EEN BIJL | De Pannerdense boer Michel Bouwman is zaterdag volgens zijn zeggen op zijn land bedreigd met een bijl. De verdachte is een visser die zijn aanwijzingen niet opvolgde.

JOHAN LEEFDE ALS GEHEIM AGENT | Hij leidde de jacht op de ontvoerders van Heineken. Bracht een van de grootste drugsschandalen ooit bij de politie aan het licht. En deed onderzoek naar de Bijlmerramp. Nu gaat Nijmegenaar Johan van Kastel (66) met pensioen. ,,Ik had veel vijanden. Mijn moordcontract was al getekend.”

DUITSER GAAT DOOR HET LINT | Een Duitse jongeman is maandagmiddag volledig door het lint gegaan bovenop een autodak aan de Stationsstraat in Winterswijk. Hij trapte deuken in het dak, stampte de zijspiegels kapot en vernielde zittend de ruiten van de auto met zijn hakken.

ONTVOERDE MAN IS NIJMEGENAAR | De man, die vrijdagnacht in Nijmegen werd ontvoerd, is een 22-jarige inwoner van Nijmegen. Enkele uren later werd hij zaterdagochtend bij een tankstation in Woudenberg door de politie bevrijd. De Nijmegenaar werd rond 3 en 4 uur gedwongen in een auto te stappen bij het het Keizer Karelplein.

MOEDER EN VADER IN DE BOEIEN IN NIJMEGEN | Commotie aan de Zellersacker in de Nijmeegse wijk Lindenholt zaterdagavond. Bij een oploopje in de buurt zijn de moeder (42) én vader (40) van een 12-jarige jongen aangehouden en een nachtje in de cel gehouden. Omstanders die bij de aanhouding geen afstand hielden, kregen een tik met de wapenstok. ,,Ze wilden me taseren terwijl ik al op de grond lag. Ik kon niks, ik was rustig.”

VROUW ERNSTIG GEWOND NA AANRIJDING | Een 56-jarige fietser uit Lunteren is maandagochtend geschept door een automobilist aan de N224 in Ede.Ze raakte hierbij ernstig gewond.

NIEUW ENERGIECONTRACT? | Energieleveranciers zijn momenteel massaal klanten aan het benaderen om weer vaste contracten af te sluiten voor gas en stroom. Nadat ze dat wegens onzekerheden op de energiemarkt een poos niet meer deden, is het nu zelfs al weer mogelijk om contracten voor twee jaar te tekenen. Maar is dat verstandig?

REALITYSERIE OLCAY EN RUUD NIET VERLENGD | De realityserie over Ruud de Wild en Olcay Gulsen krijgt geen tweede seizoen. Dat stellen de hoofdpersonen in de laatste aflevering van de serie, die vanaf maandag te zien is op streamingdienst NPO Plus.

VORKJE PRIKKEN IN EDE | Follow the sun, klonk het in de namiddag in het Openluchttheater. Dat lieten de bezoekers zich zondag geen twee keer zeggen tijdens foodtruckfestival Vorkje Prikken Ede. Op het zonovergoten terrein was het weinig meelijwekkende keuzestress die van de gezichten af te lezen was. Immers, met zestien trucks was er - van tosti tot Thais - heel wat te proeven.

GELD & GELUK | In de woongroep van Joanne en Olivier worden boodschappen voor maximaal 30 euro per dag gedaan. Alleen ging de kaas iets te hard, dus die wordt niet meer gekocht, vertellen ze in in de Mezza-rubriek Geld en Geluk.

