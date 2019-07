Johannes en Arie zaten in dezelfde klas: de een werd politicus, de ander raakte aan de drank

Het is eind april van dit jaar als Edenaar Johannes van der Poel (18, links op de foto) zijn oud-klasgenoot Arie Hageman (20) aan tafel ziet zitten bij Pauw op NPO1. Hij schrikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis praat over de 15.000 thuisloze jongeren en Arie is een van zijn ‘praktijkvoorbeelden’. De Apeldoorner raakte aan de drank en is uit huis gezet.



Arie en Johannes zaten twee jaar bij elkaar in de klas op de reformatorische Jacobus Fruytier in Apeldoorn, maar zijn elkaar uit het oog verloren. Johannes, actief binnen de SGP, zoekt contact. Wil weten wat er mis is gegaan met Arie en wat hij kan doen, ook richting de politiek, want er wordt voortdurend bezuinigd op jeugdzorg. Is dit het gevolg daarvan? Ze schuiven op een warme middag aan in Café de Paris in Apeldoorn. In een tweegesprek zoeken ze samen naar oorzaken en gevolgen.