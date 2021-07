Johnny (73) zit klem door defecte lift: ‘Liever dood dan de hele dag vast zitten in ons appartement’

Hij zit buiten adem in zijn stoel. Niet omdat hij net zo actief is geweest, maar omdat zijn lichaam in zes maanden tijd hard achteruit is gegaan. ,,Hij heeft kanker in zijn darmen en dat is uitgezaaid naar zijn longen”, zegt Bianca Bergevoet, de dochter van Van Ree. ,,Hij is sinds kerst al ruim 40 kilo afgevallen.”

Van Ree zelf knikt vooral. Door zijn ziekte is hij spaarzaam met zijn woorden. Om het leven een beetje draaglijk te houden, zit hij het liefst buiten. ,,Het eerste dat ik ’s ochtends doe, is me klaarmaken en dan naar beneden. Daar stap ik in mijn scootmobiel en rij ik de buitenlucht in. Tot de middag zitten we hier voor, onder de boom. En ’s middags rijden we de natuur in om dieren te kijken.”