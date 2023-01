Jong stel gaf Henks geld uit terwijl hij zwaargewond was • Beja lijkt sprekend op prinses Beatrix • Kinderen vinden schat in het bos

FIETSER OP E-BIKE OVERLIJDT NA AANRIJDING MET PICNIC-BUSJE | Voor Picnic is dit het eerste dodelijke ongeval in zeven jaar en 32.000.000 ritten, aldus Picnic-woordvoerder Romke Spierdijk. ,,Maar dit is natuurlijk zeer treurig.” De chauffeur was volgens hem een ervaren bezorger, die in twee jaar tijd 7000 ritten heeft gereden.

‘POLITIE IS HIER ANDERHALF UUR GEWEEST’ | ‘8, 9, 10 ik kom!’ Terwijl Robyn aan het aftellen is, rennen haar vriendinnetje Ella en zusje Zara zondag het bos in om zich te verstoppen. Ella baant zich een weg door de takken en ziet dé ideale plek: een diepe kuil. Als ze die in rent, struikelt ze over iets heel bijzonders...

JONG STEL GAF HENKS GELD UIT TERWIJL HIJ HEVIG LAG TE BLOEDEN | ,,Jullie hebben hem in hulpeloze toestand achtergelaten, terwijl jullie je ervan bewust waren dat hij nog ademde toen jullie de woning verlieten. Jullie hebben geen hulpdiensten ingeschakeld. Henk Bos is uren later alleen en zwaargewond in zijn eigen woning gestorven,” aldus de rechtbank. De dader kreeg vijf jaar cel en tbs.

Volledig scherm Cindy Elsjan © Emiel Muijderman

ELEKTRISCHE AUTO GROOTSTE CONCURRENT VAN CINDY VOOR BROODNODIG MEDICIJN | Eerst waren er de lichamelijke klachten. Toen er geen oorzaak duidelijk werd, maar de klachten bleven, volgde een zware depressie. Slechts één medicijn hielp haar er uiteindelijk bovenop. Maar deze ‘laatste strohalm’ is tijdelijk niet verkrijgbaar en Cindy Elsjan vreest de dag dat haar laatste doosje leeg is.

BEJA IS LOOKALIKE VAN PRINSES BEATRIX | Prinses Beatrix viert vandaag haar 85ste verjaardag. Beja Bakker viert die dag met haar mee. Al haar hele leven wordt ze beschouwd als lookalike van de oud-koningin. ,,Ik heb al heel wat mensen voor de gek gehouden.”

JO (82) EN RIA (81) KUNNEN AL DRIE WEKEN NIET NAAR BUITEN | Ze wonen op de tweede verdieping van een prachtig appartementencomplex, maar de lift is al drie weken buiten werking. En dus zijn Jo (82) en Ria (81) Spierings al drie weken niet buiten geweest. Ze kunnen niet naar de dokter, niet naar de fysiotherapie, en de koelkast is leeg. ,,Voor vandaag hebben we stamp, dan is het op.”

GROTE BRAND IN ARNHEM | Aan de De Wiltstraat in Arnhem is dinsdagochtend vroeg (rond 5.45 uur) een grote brand uitgebroken. Na bijna 7 uur lang blussen was de brand onder controle. Een heel huizenblok in de wijk St. Marten is ontruimd. Bewoners mogen dinsdag aan het eind van de middag pas terug naar huis en wegen zijn nog afgesloten. Minstens één persoon is gewond geraakt. Lees hier het liveblog terug.

MICHEL GING BROODJES HALEN MAAR KEERDE NOOIT TERUG | Wat een alledaags rondje boodschappen moest worden, eindigde in een ongekende tragedie. De 66-jarige Michel stierf vorige week bij het schietdrama op een parkeerterrein bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Haar dochter Anneke (38) raakte zwaargewond. Ze hadden elkaar na jaren van verbroken contact eindelijk weer in de armen gesloten. ,,Ze is letterlijk voor haar dochter gestorven.”

BADEN FREDERIKSEN OP WEG NAAR FERENCVAROS | Nikolai Baden Frederiksen is op weg naar de uitgang bij Vitesse. De Deen gebruikt de laatste dag van de transferwindow voor een vertrek uit Arnhem.

‘ONBESTAANBAAR EN VERBIJSTEREND’ | De onderhandelingen tussen vakbonden en ziekenhuizen over een nieuwe cao, bestemd voor zo’n 200.000 medewerkers van algemene ziekenhuizen, zijn wederom stukgelopen. Acties dreigen.

