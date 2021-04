Jong stel graaft plots een skelet op: ‘Hoop dat we er met een glimlach op terug kunnen kijken’

Coronavirus LIVE | GGD's helemaal gestopt met AstraZene­ca-vac­cin, ruim 100 miljoen Amerikanen kregen coronaprik

9:32 Fransen krijgen vanaf vandaag te maken met een strenge lockdown. In het hele land moeten niet-essentiële winkels dicht en er geldt een avondklok vanaf 19.00 uur. Zonder geldige reden mogen de Fransen niet verder van huis dan 10 kilometer. In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 100 miljoen coronavaccinaties verricht. Van de 330 miljoen inwoners zijn nu zo'n 58 miljoen mensen volledig ingeënt tegen het coronavirus. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.