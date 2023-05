Jonge kinderen met scherm in de hand? Dit vinden onze lezers: ‘Hele rit geen contact tussen moeder en kind’

Jouw meningEen kind kalmeren met behulp van een telefoon of tablet. Het is een makkelijke oplossing, maar niet altijd de beste, stelt pedagoog Anne-Marie Stevens. ,,Er is zoveel te zien, zoveel leuks om samen te ontdekken in die stad. Waarom geef je je kind een scherm?”. Deze uitspraak zorgde voor een boel reacties, want jullie hebben hier ook zeker een mening over.

Iedereen heeft het vast wel eens gezien. Een klein kind die - in de buggy - gefascineerd naar een beeldscherm staart. Dat is zonde, stelt Anne-Marie Stevens. Op LinkedIn en in onze krant stelt ze voor om kinderen veel minder schermtijd te geven.

Poll Jonge kinderen bezighouden met een telefoon of tablet is een slechte zaak Eens

Oneens Jonge kinderen bezighouden met een telefoon of tablet is een slechte zaak Eens (89%)

Oneens (11%)

Veel lezers zijn het er mee eens. Daniëlle Hendriks vertelt op Facebook: ‘Wij maakte bewust de keuze om onze dochter niet constant een tablet te geven. Als ouder mis dan toch vaak het contact met je kind en en ook mis je de kans om sociale vaardigheden bij te brengen. Daarnaast ziet ze niks om haar heen, waar ze ook veel van kan leren. Ze zal ook vast wel wat leren van een scherm, maar ik denk dat je dat je de schermtijd moet beperken. Van jongs af aan al.’

Liesbeth Mollemans vindt het ook geen manier van opvoeden: ‘Stevens heeft helemaal gelijk, dit is geen opvoeding maar lekker handig voor de ouders. Bij opvoeding hoort ook socialiseren, wat deze kinderen als ze ouder worden helemaal niet kunnen. En dan lijkt het mij dat je eenzaam bent als je geen interactie hebt met mensen zonder telefoon of tablet.’

Quote En dan komen ze in groep 1 en wat krijg je te horen hij kan niet met pc of wat dan ook omgaan.’ Yvonne van Leur-Smit

‘Met tablet in de hand en koptelefoon op z'n hoofd’

Veel lezers zien kinderen steeds vaker achter een scherm verdwijnen. Zo ook Anna Loo: ‘Pas in het OV: kind van nog geen 2 jaar in buggy, kreeg tablet in de hand geduwd en een koptelefoon op z’n hoofd. De moeder zelf op haar mobiel. Hele rit geen contact tussen moeder en kind. Afschuwelijk!!’

Maar is dat niet de toekomst? Op Facebook zegt Yvonne van Leur-Smit: ‘En dan komen ze in groep 1 en wat krijg je te horen hij kan niet met pc of wat dan ook omgaan.’

Daarnaast deden ouders vroeger bijna hetzelfde, stelt Jack Hendrinks: ‘Het is uit gemakzucht geboren. Kinderen werden voor kort nog “bezig” gehouden door ze voor de TV te zetten en eindeloos dezelfde kinderfilm af te draaien, tegenwoordig krijgen ze een tablet in de handen gedouwd, zodat de ouder(s) hun eigen ding konden doen, (lees) ongestoord bellen. Zolang het bij een uurtje blijft lijkt het mij niet schadelijk.’

Toch heeft de langdurige schermtijd volgens Elisa Peters wel gevolgen voor de jonge lichaampjes: ‘Kinderen slapen slechter door veel op de tablet te kijken en kinderen hebben ontzettend jong al een bril omdat hun ogen plat worden van al die schermpjes!.’

Quote Ik kwam erachter dat ik mijn kind ook niet 12 uur per dag kan en wil vermaken. Karin Pijfers

Goed voorbeeld doet goed volgen

Christa Vogel vermoedt dat de telefoonverslaving van de ouders bijdraagt aan deze nieuwe trend. ‘Kinderen willen wat hun ouders doen. Dus als ouders steeds bezig zijn met hun telefoon, is het logisch dat hun kinderen dat ook willen. Vroeger jengelden kinderen om snoep tijdens het winkelen, nu om je telefoon.’

En volgens sommige ouders valt allemaal ook wel mee. Karin Pijfers schrijft op Facebook: ‘Bedenk dat het voor díe ouder ook misschien maar heel soms is, dat ie zijn of haar kind dat schermpje even geeft. Misschien is het wel de eerste keer! Beoordeel en veroordeel niet te snel.’

Het is niet alleen vermaak

Pijfers schrijft dit op uit ervaring: ‘Ik kwam erachter dat ik mijn kind ook niet 12 uur per dag kan en wil vermaken. Je zit zelf ook achter een scherm zo nu en dan. Soms is even tijd voor jezelf noodzakelijk. En de ene keer gaat je kind tekenen of buiten spelen. En soms op dat schermpje. Laat dat nou hét moment zijn dat zij dat heeft gezien.’

De meningen zijn er dus over verdeeld. S. Smalt vat het samen: ‘Heel goed dat hierover een discussie op gang komt. Natuurlijk bepaalt iedere ouder zelf hoe hij/zij hiermee omgaat en is het afhankelijk van de situatie. Maar het is toch goed om er over na te denken en er over te discussiëren? Bewust te zijn over de voor- en nadelen. Dat zorgt weer voor andere inzichten, van beide kanten.’