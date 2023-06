Jonge vrouw 15 jaar vastgehouden op erf als huisslaaf: ‘Lijkt op die toestand in Ruinerwold’

interview Michael Pilarczyk verkoopt zelfhulp­boek 200 duizend keer: ‘Pretendeer geen wetenschap­per te zijn’

Oud radio-dj Michael Pilarczyk (53) heeft gebezigd wat hij al jaren preekt: doe wat je gelukkig maakt. Hij gooide zijn leven compleet om en schreef zelfhulpboek Master your mindset dat inmiddels in elke boekhandel ligt. Vandaag wordt zijn werk bekroond met een ‘Gouden Boek’. ,,Mijn docent van de schrijversvakschool zei: ik weet niet of je dat wel moet doen.”