Jonge waterscout aangehouden voor foto’s maken bij het douchen

Noorse verkeers­brug stort in: twee bestuur­ders gered

In Noorwegen is plotseling een tien jaar oude overwegend houten verkeersbrug ingestort. Hierdoor kwam een auto in de rivier Lagen terecht en kwam een vrachtwagen in bijna verticale positie op een ingestort brugdeel te staan. De bestuurders van beide voertuigen zijn gered en maken het goed, meldt de politie.

11:41