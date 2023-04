Jonge wolf doet dutje in tuin • Vrouw bevalt op vluchtstrook • Danny Nelissen weg na ophef

VV DOETINCHEM PER DIRECT UIT COMPETITIE | Het bestuur van derdeklasser vv Doetinchem heeft het eerste elftal per direct uit de competitie gehaald na de gestaakte wedstrijd tegen VDZ (0-2) in 3B.

CHEMOKUUR UITSTELLEN VOOR DOCHTER | Anne Luijten (29) had al aangekondigd dat ze een eventuele podiumplek bij de marathon van Rotterdam aan haar zieke vader Jos zou opdragen. Maar dat alles zo mooi samenviel, had ze niet durven dromen. ,,Ik hoop dat hij er in 2024 opnieuw bij kan zijn.”

VROUW BEVALT OP VLUCHTSTROOK | Een vrouw is zondagmiddag bevallen van een dochtertje op de afrit van de snelweg A13 in Delft. Ze was met haar man onderweg naar het ziekenhuis toen de baby niet meer kon wachten. Een verloskundige, die al achter het stel aanreed, was er snel bij om de bevalling in goede banen te leiden.

KIND OVERLIJDT AAN MAZELEN | De kans dat iemand aan een mazeleninfectie overlijdt, is 1 op 10.000. Het virus komt in Nederland ook bijna niet meer voor, maar desondanks is in maart in het Nijmeegse Radboudumc een meisje aan mazelen overleden.

‘VLUCHTELINGENHOOFDSTAD’ KRIJGT NIEUWE BEWONERS | Nijmegen krijgt er deze maand nog zo’n 1200 nieuwe bewoners bij: binnenkort start een nieuwe noodopvang - een kamp met units - die de Waalstad in elk geval tijdelijk even in verhouding tot vluchtelingenhoofdstad van Nederland maakt. En dan komt er nog veel meer opvang in de directe regio aan. Kan Nijmegen dat dragen?

HUISMEESTER VAN WINKELCENTRUM MALDEN IS 78 | Wijchenaar Leo Weijers is 78 en is op zaterdagen regelmatig nog huismeester van Winkelcentrum Malden. Heel gewoon: zijn collega’s zijn amper jonger dan hij.

EIGENAAR VERVALLEN BOERDERIJ WIL NIET INVESTEREN | Blijft de vervallen boerderij De Schebbelaar tussen Batenburg en Hernen een monument? Als het aan eigenaar Gert van Oort ligt niet. ,,Zolang het een monument is doe ik er niets aan.” De gemeente Wijchen denkt na over de zaak.

DANNY NELISSEN WEG NA OPHEF | Het contract van wielercommentator Danny Nelissen bij de NOS wordt niet verlengd. Dat bevestigt Nelissen, en de NOS heeft daar ‘niets aan toe te voegen’. De commentator lag onder vuur na een column waarin wieleranalist Marijn de Vries een niet bij naam genoemde collega van De Avondetappe beschuldigt van vulgaire taal.

EXPLOSIE EN BRAND BIJ BESCHOTEN WONING | Bij een woning aan de Weverstraat in het Noord-Hollandse Purmerend heeft in de nacht van zondag op maandag rond 01.15 uur een explosie plaatsgevonden. De politie meldt dat er na de ontploffing ook brand is uitgebroken. Drie mensen werden door de brandweer van een plat dak gehaald.

ENORME FRAUDE MET PESTICIDEN | De 64-jarige bestuurder van een Doetinchems bedrijf in gewasbeschermingsmiddelen hangt een onvoorwaardelijke celstraf van 18 maanden boven het hoofd voor grootschalige fraude bij de in- en verkoop van pesticiden. Ook eist justitie een boete van 300.000 euro voor het bedrijf, dat door de fraude miljoenen zou hebben verdiend.

MOTORBOND NA OVERLEDEN MOTORRIJDER | Dat een 23-jarige motorrijder uit Huissen afgelopen zaterdag op de Rijndijk ter hoogte van Doornenburg bij een eenzijdig ongeval om het leven kwam, is geen losstaand incident. Bij liefst 40 procent van de motorongelukken is geen andere partij betrokken. En dat is erg zorgelijk, zegt Arjan Everink van de Koninklijk Nederlandse Motorrijders Vereniging.

JONGE WOLF DOET DUTJE IN TUIN | Een wolf die een uiltje lag te knappen in een tuin in het centrum van Doetinchem, is verdoofd en meegenomen. Het dier – een kerngezond jong exemplaar – is overgebracht naar een dierenkliniek. Vanuit daar zal de wolf weer in de natuur vrijgelaten worden.

