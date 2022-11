Jonge wolf mag toch niet beschoten worden met verfkogels • Kindertekeningen verscheurd en cadeautjes vernield

Tbs’er Pompestichting Nijmegen ontsnapt | Een tbs’er van de Pompestichting in Nijmegen is er woensdag tijdens een begeleid verlof vandoor gegaan. Hij zou bij een ander in de auto zijn gestapt en is sindsdien voortvluchtig. Wie de gevluchte tbs’er is en wat hij op zijn kerfstok heeft, is vooralsnog onduidelijk.

18 jaar cel en toezichtsmaatregel voor moord op Ichelle | De 46-jarige Sandra H. is veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op de 29-jarige Ichelle van de Velde uit Oostburg en het wegmaken van haar lichaam. Ook legt de rechtbank de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (gvm) op. Het Openbaar Ministerie had 18 jaar cel geëist.

Bromverbod | Ze stinken, maken lawaai en vervuilen de lucht. Daarom wil het stadsbestuur alle brommers, scooters en snorfietsen met verbrandingsmotor uit Nijmegen weren. Over iets meer dan twee jaar zijn de echt ‘vieze’ exemplaren al taboe in het centrum. Vanaf 2028 moet in de hele stad een verbod gelden.

Volledig scherm Vanaf 2028 zouden in de hele stad alleen nog maar ‘uitstootloze’ scooters, brom- en snorfietsen te zien moeten zijn. © Foto: Bert Beelen

Bier wordt opnieuw flink duurder | Heineken heeft horecaondernemers gisteren laten weten dat per 1 januari de prijs gemiddeld met 10,7 procent gaat stijgen. Die komt bovenop een prijsstijging van 5,8 procent die in augustus al werd doorgevoerd. ,,We leven in ongewone tijden”, stelt de brouwer.

190 euro energiecompensatie massaal gedoneerd | Bij voedselbanken en andere goede doelen in onze regio is al honderden keren een bedrag van 190 euro gedoneerd. Veel mensen maken de compensatie voor de hoge energiekosten over omdat ze die zelf kunnen missen.

Op de rekening van Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe zijn bijvoorbeeld de afgelopen dagen al meer dan tweehonderd giften binnengekomen van elk 190 euro. ,,En soms ook van 380 euro, van mensen die de compensatie van december ook al hebben meegerekend’’, zegt penningmeester Paul Satijn. Opgeteld gaat het om zo'n 4000 euro.

Kindertekeningen verscheurd en cadeautjes vernield in Slaapkamer van Sint | Met directe ingang is de Slaapkamer van Sinterklaas in Winterswijk gesloten. Onbekenden hebben tekeningen van kinderen verscheurd en cadeautjes hebben vernield. ,,We hebben wel een idee van een eventuele dader, maar weten het niet zeker. Tien jaar is er nooit iets gebeurd en nu dit”, vertelt Rutger de Vries van Sinterklaas activiteiten Winterswijk.

Susan werkt pal naast autobedrijf dat volledig afbrandde | De dag na de verwoestende brand bij een Nijmeegs autobedrijf is de aangerichte schade goed te zien. Meerdere auto’s en motoren zijn verworden tot een hoopje as. Van het bedrijf is niets meer over. Het naastgelegen atelier van Susan Geurts is wonderbaarlijk genoeg gespaard gebleven.

Geliefd paadje van Anita (60) weggehaald | Anita Wix (60) is haar geliefde stenen pad bij de grens van haar achtertuin en het terrein van kerkgebouw De Hoeksteen in Zwolle kwijtgeraakt. Woningcorporatie deltaWonen heeft de stenen na een oproep van de kerkgebouweigenaar laten weghalen. Wix mag na twaalf jaar haar tuin van deze eigenaar niet meer via de achterzijde verlaten.

Tamme de Leur is specialist in mensenhandel | Hij weet alles over dit misdrijf. Deze kennis bouwde de Edenaar zorgvuldig op, in zijn jaren als maatschappelijk werker, documentairemaker en docent. ,,Ook in Nederland zijn jaarlijks duizenden mensen slachtoffer van mensenhandel.”

Volledig scherm Tamme de Leur © Herman Stöver

Antoon is meest gestreamde artiest op Spotify | Antoon is de grote muzikale ster van 2022, dat blijkt uit cijfers van Spotify. Niet alleen is hij de meest gestreamde artiest van het land. Vluchtstrook, zijn samenwerking met Kris Kross Amsterdam en Sigourney K, is ook nog eens het meest afgespeelde nummer in Nederland afgelopen jaar.

Jonge wolf op Hoge Veluwe mag niet beschoten worden met verfkogels | De schijnbaar tamme wolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe mag de komende weken niet beschoten worden met een paintballgeweer om het dier af te schrikken. De rechter in Utrecht vindt dat de provincie de noodzaak van het schieten niet goed onderbouwd heeft en te weinig naar alternatieven heeft gekeken.

200 miljoen | Cristiano Ronaldo is dicht bij een opvallende en vooral lucratieve overstap naar de Saoedische voetbalclub Al-Nassr. Volgens de Spaanse sportkranten Marca en Sport heeft de 37-jarige aanvaller een akkoord bereikt over een contract van tweeënhalf seizoen.

Te veel giftige stoffen in veel runderen die in uiterwaarden grazen | In ruim tweederde van de ‘wilde grazers’ in uiterwaarden van de grote rivieren zit te veel giftige dioxines, blijkt uit nieuw onderzoek. De verkoop van dit vlees voor menselijke consumptie moet daarom aan strengere regels gaan voldoen.

