Jongeman valt uit de boom in Linge en moet door brandweer gered worden

Nederland­se ondernemer veronge­lukt op fiets in Oostenrijk: hij ziet diepe beekbed­ding over het hoofd

De bekende Gemertse ondernemer Erik van Dijk is in de nacht van zaterdag op zondag bij een fietsongeluk in Oostenrijk om het leven gekomen. Volgens Oostenrijkse media reed hij met een e-bike een drie meter diepe beekbedding in.