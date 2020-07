Jongen (14) neergestoken in Rotterdam, twee tienermeisjes aangehouden

Een jongen (14) is maandagavond gewond geraakt nadat hij is gestoken aan de West-Kruiskade in Rotterdam-Centrum. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie wist aan de Diergaardesingel een tiener van 17 aan te houden en later die avond nog een.